EFM sendet Spezial-Podcast zur Situation in der Ukraine

Heute um 12 Uhr mittags veröffentlicht der European Film Market eine Spezial-Episode seines Podcasts mit dem Thema: "What's at Stack in Ukraine - a Filmmakers' Conversation". Es ist ein Dialog mit Filmemachern über die Situation in der Ukraine und soll laut EFM Einblick geben in die Invasion des Landes, welche Rolle ukrainische Filmemacherinnen und Filmemacher sowie das Kino allgemein spielen können und welche Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe es gibt.

"Wir glauben, dass diese Podcast-Folge die Aufmerksamkeit erhöht und Einblick gibt in die aktuelle Situation und vorherrschenden Nöte und innerhalb der Filmbranche für mehr Klarheit schafft", heißt es in der Ankündigung. Die Moderation der Runde hat Tamara Tatishvili übernommen, die als Beraterin in der Filmbranche tätig ist.

Es sprechen Produzentin Julia Sinkevych, die zudem von 2010 bis 2020 Executive Producer des Odesa Film Festivals war, Tanja Georgieva-Waldhauer, eine deutsche Produzentin und Repräsentantin einer von Filmemachern initiierten Hilfsinitiative, sowie Keti Machavariani, Produzentin und Regisseurin aus Georgien.

Die Runde spricht darüber, dass der Krieg gegen die Ukraine nicht erst am 24. Februar begonnen hat, sondern bereits vor acht Jahren mit der Annektierung der Krim. Einerseits sprechen die vier Frauen über ihre Ängste, andererseits über ihren Willen, sich für Frieden einzusetzen und inwiefern Film und Kino dabei helfen können.

Der Podcast, der in Kooperation mit dem Goethe Institut entstand, ist dann hier zu finden. Ebenso auf allen großen Podcastplattformen wie Spotify oder Apple Podcasts.