Bayern: Novelle des Mediengesetzes soll Informationsvielfalt sichern

Der Bayerische Landtag hat am Donnerstag laut "Business Insider" eine "Novelle des Bayerischen Mediengesetzes zur langfristigen Sicherung der Unabhängigkeit und Vielfalt des privaten Rundfunks" verabschiedet, die einer Verschärfung des Landesmediengesetzes gleichkommt. Der Hintergrund sind Übernahmefantasien von internationalen Medienunternehmen wie den Italienern von Mediaset um die Berlusconi-Familie bei ProSiebenSat1.

"Die Novelle ermöglicht es der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Gesellschaftern eines Privatsenders eine Erhöhung ihrer Anteile über 25 Prozent zu untersagen, falls eine Gefährdung der Informationsvielfalt damit einherginge", zitiert "Business Insider" die Einschätzung des Anwalts Roland Bornemann.

Aktuell hält Mediaset über seine Tochterunternehmen noch knapp weniger als 25 Prozent an ProSiebenSat.1 in Derivaten. Die BLM erhält mit der Novelle also die Eingriffsmöglichkeit, falls sie zum Beispiel bei ProSiebenSat.1 durch Mediaset die Gefährdung der Informationsvielfalt gegeben sähe.