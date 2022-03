Einschaltquoten: Bestwert für "Bozen-Krimi"

Der gestrige "Bozen-Krimi" hat erstmals in der Reihe über der Sieben-Mio.-Zuschauer-Marke gelegen. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte "Germany's Next Topmodel" einen Staffelbestwert.

Mit 7,02 Mio. Zuschauern (MA: 24 Prozent) hat der von der Merfee Film- und Fernsehproduktion produzierte Bozen-Krimi: Vergeltung" im Ersten gestern den bisher besten Reichweitenwert der Reihe erzielt und dabei erstmals die Sieben-Mio.-Zuschauer-Marke geknackt. Profitiert hat der "Bozen-Krimi" dabei auch davon, dass das ZDF das Finale der aktuellen "Bergdoktor"-Staffel um eine Woche verschoben hat. Die anstatt dessen in der Primetime ausgestrahlte Sondersendung "Markus Lanz - Ein Abend für die Ukraine", bei der nach Senderangaben knapp 4,2 Mio. Euro an Spenden eingesammelt wurden, kam auf 3,14 Mio. Zuschauer (MA: 10,7 Prozent) gekommen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" mit 26,5 Prozent, das sind rund fünfeinhalb Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, einen neuen Staffelbestwert. Zuvor war ein "Ukraine Spezial" zu Beginn der Primetime auf 13,9 Prozent gekommen.

RTL startete in die Primetime mit einem "RTL Aktuell Spezial" (11,8 Prozent). Die anschließende Dokumentation "Putin & Schröder - Eine gefährliche Freundschaft" kam auf einen 14/49-Marktanteil von zwölf Prozent. Für die Europa-League-Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen entschieden sich ab 21 Uhr bei RTL in der ersten Halbzeit 8,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen, in der zweiten Halbzeit waren es 8,8 Prozent.

Ebenfalls auf einen 14/49-Marktanteil von 8,4 Prozent kam gestern Abend der ARD-"Bozen-Krimi"; "Markus Lanz - Ein Abend für die Ukraine" lag bei 7,3 Prozent. "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" brachte Vox bei den 14- bis 49-Jährigen gestern Abend einen Marktanteil von 5,6 Prozent ein.