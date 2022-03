Canal+ startet Streaming-Plattform in Österreich

Canal+ ist ein großer Player in Frankreich. Jetzt startet das Medienunternehmen in Österreich eine eigene Streaming-Plattform und einen dazu passenden Pay-TV-Sender.

Am 15. März ist der offizielle Launch-Termin des Streamingdienstes und Pay-TV-Senders von Canal+ in Österreich. Wobei es die Streaming-Plattform bereits mit einem monatlichen Preis von 8,99 Euro und einem kostenlosen Probemonat gibt. Den Pay-TV-Kanal Canal+ First können Abonnenten über A1 Xplore TV, das zu Canal+ Austria gehört, und HD Austria buchen.

Neben Serien wie "Vernon Subutex" oder "Meine geniale Freundin" gibt es auch österreichische Magazine wie "Aux" oder "Was geht?", die auf jüngere Zielgruppen abzielen. Beim Pay-TV-Kanal Canal+ First sollen weitere Distributions-Anbieter noch hinzukommen. Dort geht es zum Beispiel linear los mit der britischen Hit-Serie "Fleabag".

Auch auf der Streaming-Plattform im Abonnement enthalten sind Starzplay-Serien wie "Killing Eve" oder "Ramy", Filmpakete von Kinowelt TV und Filmtastic und insgesamt mehr als 250 österreichische Filme, Kabarett- und Theaterstücke. Content-Verantwortliche sind Irmina Dabrowska und Sonja Schiftar. Den Streamingdienst gibt es auch mit der entsprechenden App für iOS, Android und alle gängigen Smart-TVs.

Das Angebot der Streaming-Plattform soll stetig ausgebaut werden. Geschäftsführer Philipp Böchheimer betont, dass es künftig weitere Eigenproduktionen geben werde und Canal+ Österreich auch offen für Kooperationen mit internationalen Partnern sei. Für die 8,99 Euro im Monat dürfen drei parallele Streams genutzt werden und Canal+ verspricht die Inhalte in Full-HD-Qualität.

"Wir sind laufend auf der Suche nach dem besten und passenden Content für unsere Kundinnen und Kunden - das umfasst zum Beispiel die Erstausstrahlung von ausgezeichneten Sendungen und Spielfilmen im linearen Fernsehen, aber auch Partnerschaften mit den wesentlichen Anbietern von Lifestyle-Inhalten, enge Kooperationen mit den stärksten Dokumentarfilm-Marken, Synergien innerhalb der Canal+ Gruppe und die Entdeckung besonderer europäischer Inhalte", erklärt Irmina Dabrowska, Head of Linear TV bei Canal+ Austria.

Laut eigenen Angaben besitzt Canal+, das es als Marke bereits seit 1983 gibt, weltweit rund 22 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten.