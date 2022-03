Bakel Walden, Direktor Entwicklung und Angebot SRG: "Mit Streaming verschärft sich die Gemengelage"

Bakel Walden ist bei der SRG für die Streamingplattform Play Suisse verantwortlich. Über die Entwicklung des Angebots, einen hart umkämpften Markt und das Windowing-Konzept in der Schweiz spricht er im Interview mit Blickpunkt:Film.

Die Schweizer haben beim Referendum über die Medienförderung am 13. Februar mit "Nein" gestimmt. Ist das für Ihre Arbeit eine Niederlage? Hätten Sie eine staatliche Medienförderung befürwortet? Oder spielt das für Sie überhaupt keine Rolle?

Bakel Walden: Es ist immer eine komplexe Situation mit den Abstimmungen in der Schweiz. Die Abstimmung über das angesprochene Medienpaket hat mit der SRG grundsätzlich nichts zu tun gehabt. Da ging es um Förderung von privaten Verlagen, um diesen für die nächsten Jahre eine Sicherheit zu schaffen und um die Unterstützung bei verschiedenen Themen, inkl. für Medien direkt. Das ist beim Volksentscheid verworfen worden, betrifft aber eben in erster Linie die privaten Verleger. Natürlich stellt dieser Vorstoß insgesamt auch die Finanzierung von Medien wieder in Frage, beziehungsweise regt eine Debatte an. Da ist die SRG als öffentliches Medienhaus mittendrin. Just Anfang März hat ein SVP-dominiertes Komitee bekanntgegeben, dass es eine Volksinitiative für eine Reduktion der Medienabgabe auf 200 Franken lancieren möchte, was einen massiven Einschnitt des Budgets der SRG zur Folge hätte. Das weckt Erinnerungen an die "No Billag"-Kampagne von 2018. Sollte es nun zu einem erneuten massiven Angriff gegen den medialen Service public kommen, wird ihn die SRG verteidigen.

Beim vergangenen Zurich Summit haben Sie einen sehr interessanten Einblick in die aktuelle Entwicklung in Sachen Streaming gegeben. Die viel zitierten Streaming Wars kamen auch zur Sprache. Gehört die Schweiz auch zum "Kriegsschauplatz"?

Bakel Walden: Ja, sicherlich. In der Schweiz gilt ein Sonderfall in Sachen Replay-TV und im weitesten Sinne auch beim Streaming, weil sie, meines Wissens nach, so ziemlich das einzige Land weltweit ist, in dem ein besonderes Urheberrecht gilt. Seit vielen Jahren gibt es bei uns das Sieben-Tage-Replay-System, das den Zuschauern gewährleistet, über die digitalen Plattformen der TV-Verbreiter das Programm etlicher Sender bis zu sieben Tage zeitversetzt im Replay zu nutzen. Das wird gerade bei Film und Serien stark genutzt. Mittlerweile ist ein Viertel der TV-Nutzung schon Replay. Dieses Angebot gibt es in den meisten Ländern gar nicht. Mit Streaming verschärft sich die Gemengelage. Alle großen Player, angefangen bei Netflix, die in der Schweiz das teuerste Abo weltweit verkaufen, über Disney+ hin zu anderen sind in der Schweiz aktiv, womit eine starke Konkurrenzsituation gewachsen ist, der wir uns mit Play Suisse auch stellen.

Die Streamingplattform Play Suisse der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft wurde Anfang November 2020 lanciert. Wie hat sich das Angebot entwickelt? Sind Sie zufrieden?

Bakel Walden: Play Suisse war eines der Projekte, die nach "No Billag" 2018 und der Frage, wie es mit dem Service public weitergeht, angeschoben wurden. Bei der Entwicklung war das Nutzungsverhalten bereits eines der Hauptthemen, weil sich die Marschrichtung weg vom Linearen hin zum Streaming abzeichnete. Gleichzeitig war unser Auftrag, Brücken über die Sprachregionen zu schlagen und das Angebot, das die SRG an Filmen, Dokumentarproduktionen und Serien aus allen vier Sprachregionen hat, zu untertiteln und den Schweizer Bürgern zur Verfügung zu stellen. Das haben wir innerhalb von zwei Jahren entwickelt und im November 2020 gestartet.

Inwiefern hat Corona die Entscheidungen getrieben? Es hat sich ja doch alles viel schneller in Richtung Streaming entwickelt?

Bakel Walden: Bei den vielen Nachteilen, die die Pandemie hatte, gab sie für den Bereich Mediennutzung/Streaming international einen Boost. Einen Streamingdienst quasi mitten oder unmittelbar vor einem Lockdown an den Start zu bringen, ist per se kein Nachteil. Im Gegenteil: Die Nutzung von Play Suisse hat sich sehr gut entwickelt, weshalb unser Resümee nach 15, 16 Monaten auch sehr positiv ausfällt. Unser Angebot, alle Sprachregionen zu vereinen, wird sehr gut angenommen. Das hat uns positiv überrascht. Jede vierte Minute der Nutzung findet über die Sprachregion hinweg statt. Das funktioniert also. In einer unabhängigen Umfrage vom Sommer 2021 schaffte es Play Suisse auf Platz zwei der meistgenutzten Streamingdienste, natürlich mit weitem Abstand zum Marktführer Netflix. Für einen Neueintritt in den Markt ist das dennoch fantastisch. Es ist aber völlig klar - und das gilt für alle: Der Streamingmarkt ist ein unglaublich hart umkämpfter Markt, es existieren mittlerweile so viele Plattformen und inhaltliche Angebote, dass es für Nutzerinnen und Nutzer extrem schwierig geworden ist, das alles nachzuverfolgen.

Können Sie die Performance von Play Suisse beziffern?

Bakel Walden: Zum Einjährigen hatte Play Suisse um die 350.000 Nutzerinnen und Nutzer. Die nächsten Zahlen gibt es im Rahmen des SRG-Geschäftsberichts Ende April. Jetzt schon kann ich verraten, dass unsere Plattform in den letzten Monaten toll weitergewachsen ist und wir noch mal mehr als 100.000 Nutzerinnen und Nutzer dazugewinnen konnten. Erwähnt habe ich, dass der Gebrauch über die Sprachregionen hinweg sehr gut funktioniert, dass diese Kohäsionszahlen bereits bei 25 Prozent liegen. Und wir sehen, dass dort das wöchentliche Wachstum sehr stabil ist.

In welchem Verhältnis steht Play Suisse zu den großen Streamingangeboten? Sind sie Konkurrenten oder ziehen diese Player im angesprochenen allgemeinen Boost Angebote wie Play Suisse mit nach oben?

Bakel Walden: Das Nutzungsverhalten im Bereich Streaming ist dank Netflix & Co. gelernt, es ist Standard, nichts Exotisches mehr. Davon profitieren auch wir. Die großen US-Player verfolgen jedoch ein anderes Geschäftsmodell, haben eine globale Ausrichtung. Play Suisse ist unter diesem Aspekt und auch inhaltlich anders gestrickt. Die Nutzungssituation aus Sicht der Kunden ist kein Hexenwerk mehr: Man navigiert sich durch die Inhalte. So gesehen, sind wir nah an den großen Streamern. Was es schwer macht, ist: Die Standards sind sehr hoch! Das fängt bei der Technik an und geht über die Auswahl der Inhalte hin zur Häufigkeit der Bereitstellung neuer Inhalte etc. Das sind auch wenig überraschende Gründe, weshalb es für die meisten Plattformen alles andere als profitabel ist. Die Erwartungshaltung ist bei uns ähnlich hoch, und es ist schon so, dass man praktisch jede Woche neue Inhalte liefern muss. Das wiederum schraubt die Investition fürs Marketing nach oben. Die SRG hat anfangs jährlich fünf Mio. Schweizer Franken in Play Suisse investiert, mittlerweile wurde unser Budget auf sieben Mio. Schweizer Franken erhöht. Das sind für Firmen wie Netflix winzige Beträge, überspitzt gesagt ist das deren Budget für dreieinhalb Stunden. Es ist aber wichtig, die Standards hinsichtlich Navigation und Technik zu bedienen, wir können ja unseren Nutzerinnen und Nutzern nicht sagen: Sorry, wir haben viel weniger Geld, deshalb sieht es bei uns auch viel schlechter aus. Wir müssen da mithalten. Positiv ist, und das möchte ich unbedingt festhalten, die Stärke der Produktionen des öffentlich-rechtlichen Angebots. Als ich Play Suisse vor zwei, drei Jahren in internen Runden vorgestellt habe, war eine der häufigsten Fragen: Haben wir überhaupt genügend Inhalte? Da war das Gefühl, dass man höchstens 300 bis 400 Titel zusammenbringen könne... Heute sind alle Teilnehmer stolz, weil sie sehen, wie viele fantastische Produktionen es tatsächlich gibt, Dokumentarfilme, die vielleicht nur ein Mal um 23 Uhr im linearen Fernsehen liefen, dann nie wieder aufgetaucht sind, bis es uns gab. Play Suisse verfügt heute knapp 3000 Titel. Jeder, der unsere Plattform benutzt, ist überrascht hinsichtlich der Qualität und Diversität unseres Angebots.

Play Suisse speist sich aus Eigen- und Koproduktionen der Unternehmenseinheiten. Gibt es Überlegungen, auch exklusiv für Play Suisse zu produzieren?

Bakel Walden: Wir haben punktuell bereits Produktionen jenseits der SRG im Angebot. Zum Beispiel über unsere Kooperationen mit Festivals. Wir arbeiten eng mit dem Locarno Film Festival zusammen oder auch mit dem Montreux Jazz Festival, wo wir dann Konzertmitschnitte zeigen - Inhalte also, die nicht a priori durch die SRG produziert wurden. Das funktioniert sehr gut und trägt zu einer weiteren Diversität innerhalb der Plattform bei. Wir hatten zudem auch andere öffentlich-rechtliche Angebote wie etwa die Arte European Collection auf unserer Plattform. Das sind Dinge, die wir künftig ausbauen möchten. Hinsichtlich der Produktionen aus den Unternehmenseinheiten ist es so, dass der Blick geweitet wurde. Klassische TV-Produktionen folgen im Gegensatz zu Streaming-Formaten oft anderen Regeln, was das Storytelling betrifft. Langfristig wollen wir noch besser der Frage nachgehen, wofür wir produzieren. Bei Serien passiert das bereits ganz stark. Es wird genau geschaut, ob sie eher fürs Bingen geeignet sind, also eher für die non-lineare Auswertung. Dann laufen sie zwar auch im Fernsehen, aber mit Fokus auf Play Suisse.

Wird Play Suisse langfristig die Online-Plattformen der Unternehmensgruppe ablösen?

Bakel Walden: Stand heute kann man sagen: Wir haben die Streamingplattform Play Suisse, daneben gibt es eine Art Mediatheken-Catch-up in den verschiedenen Regionen. Das ist von außen für Nutzerinnen und Nutzer schwer nachvollziehbar. Das wissen wir. Deshalb schauen wir uns genau an, wie man das besser zusammenführen kann, wobei es hier in erster Linie um technische Fragestellungen und Synergien geht. Der Catch-up-Faktor darf nicht verloren gehen. Der Streaming-Faktor ebenfalls nicht. Auch wenn wir noch keine finale Antwort auf diese Frage haben, sollte eher eine Zusammenführung als eine weitere Trennung angestrebt werden.

Ende 2021 feierte der SRG einen großen Erfolg mit der Serie "Neumatt", die Weltpremiere beim Zurich Film Festival feierte. Erklären Sie uns doch mal anhand dieser Produktion, deren erste Staffel nun von Netflix für die Territorien außerhalb der Schweiz gekauft wurde, wie die Auswertung aussah.

Bakel Walden: Es ist von Produktion zu Produktion unterschiedlich. Erstens, weil wir unterschiedliche Produktionspartner haben, und zweitens, weil wir, offen gesagt, noch in der Experimentierphase sind und schauen, was am meisten Sinn macht. Bei Serien wie "Neumatt" ist es in der Regel so, dass die Premiere bei Play Suisse stattfindet, mindestens die erste Folge. Manchmal können wir aus rechtlichen Gründen, wenn etwa ein Sponsor auf dem Projekt sitzt, noch nicht die ganze Staffel ausstrahlen. Das ist in der Schweiz gesetzlich geregelt. Nach der Premiere auf Play Suisse folgt 24 Stunden später die lineare Ausstrahlung. Dann findet man auch beim produzierenden Sender, im Falle von "Neumatt" dem SRF, die komplette Staffel online. Die Sender in den anderen Sprachregionen ziehen später nach, manchmal zwei Wochen später, manchmal auch erst nach einem Monat.

Kann Play Suisse die Serien beliebig lange einstellen?

Bakel Walden: Wir haben die Rechte exklusiv für maximal zwölf Monate. Dann fallen sie an den Produzenten zurück. Das ist wichtig für die Schweiz und anders als in Deutschland, wo bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten viel Total-Buy-Out stattfindet. Nach den zwölf Monaten hat der Produzent in der Schweiz das Recht, die Auslandsrechte zu verkaufen. Im Falle von Staffel eins von "Neumatt" gingen sie an Netflix. Die Produzenten können die Rechte nach zwölf Monaten aber auch im Inland nicht-exklusiv weiterverkaufen, was bei "Neumatt" ebenfalls geschah. Das heißt: Die zweite Staffel wird zu einem späteren Zeitpunkt parallel bei Netflix in der Schweiz als auch weltweit zu sehen sein - aber auch bei uns. Die erste Periode haben wir zumindest sechs Monate, mit Verlängerung sogar zwölf Monate, exklusiv bei uns.

Die Regelung mit den Schweizer Produzenten, die Sie eben beschrieben haben, wurde von Ihnen für die SRG im sogenannten "Pacte de l'audiovisuel" ausgearbeitet...

Bakel Walden: Das ist die Branchenvereinbarung, die vor vielen Jahren von der SRG konzipiert wurde. 2019 fand eine Neuverhandlung statt, die noch bis Ende 2023 gilt. Wir werden also bald schon wieder Verhandlungen aufnehmen. Zum einen wird es um die Investition in neue Produktionen gehen, aber auch um die Ausstrahlungsrechte. Wir wollen ganz bewußt die Produktionslandschaft stärken und machen es nicht wie in anderen Ländern, wo Total-Buy-out-Modelle Vorrang haben. Die Branche soll an den Rechten verdienen können. Natürlich war es ein hartes Stück Arbeit, bis diese Vereinbarung zustande kam. Sie war der erste Pakt, in dem auch die Streamingrechte verhandelt wurden. Unser Fokus für die Zukunft liegt weiterhin drauf, dass alle etwas davon haben, sowohl die Sender als auch die Produzenten.

Das hört sich nach einer sehr harmonischen Zusammenarbeit an...

Bakel Walden: Als der Pacte de l'audiovisuel ausgearbeitet wurde, zeigte sich ein sehr heterogenes Stimmungsbild, weil die SRG gesagt hat, dass die Vereinbarung für alle gilt. Sehr vereinfacht dargestellt: Wir haben pro Jahr um die 150 Eigen- bzw Koproduktionen. Davon sind vielleicht zehn bis 15 große Projekte, seien es Kinobeteiligungen oder ein Mehrheitsanteil einer großen Fernsehproduktion. Das sind Blockbuster wie "Neumatt" oder aber etwa Kinowerke wie "Die göttliche Ordnung" oder "Wolkenbruch", die ihre kommerzielle Auswertung auch ohne uns finden. 80 bis 90 Prozent der Produktionen sind aber keine Blockbuster. Sie laufen irgendwo ein Mal oder haben sogar einen Run im Kino. Dann aber finden sie nicht mehr wirklich statt. Unser "Pacte" deckt alle Produktionen ab, an denen unsere Unternehmenseinheiten beteiligt sind. Wir garantieren jeder Produktion eine Präsenz auf Play Suisse - und zahlen auch dafür. Einen einheitlichen Tarif für alle. Deswegen ist der Tarif vor allem für die angesprochenen 80 bis 90 Prozent interessant. Die anderen haben die Möglichkeit eines Opting-out, können auch zu Netflix gehen, wie es bei "Wolkenbruch" der Fall war.

Nach wie vielen Monaten sind Kinokoproduktionen wie "Die göttliche Ordnung" auf Play Suisse verfügbar?

Bakel Walden: Wie alle Länder hat auch die Schweiz ein komplexes Windowing-Konzept. Kinofilme gehen nach ihrem Kinostart erst in die Pay-Auswertung, dann in die lineare... Bei uns landen sie sehr spät. Wir reden über drei bis vier Jahre nach dem Kinostart. Wir merken: Die Streamingrechte sind noch nicht in der DNA der Branche verankert. Spezielle Deals wie "Wolkenbruch" wecken Interessen, sie sind aber nicht unbedingt der Regelfall. Wir müssen uns gemeinsam an die Realität herantasten, weil wir für Streamingrechte nicht Preise auffahren können, die nicht mehr refinanzierbar wären. Das werden wir uns bei den neuen Pakt-Verhandlungen anschauen.

Hat Play Suisse Konkurrenz im Inland?

Bakel Walden: Das Telekomunternehmen Swisscom hat eine eigene Streamingplattform, zudem existiert One+ von CH Media. Da kann man bereits etliche Kinoproduktionen entdecken, auch solche, an denen die SRG beteiligt ist. Die Produzentenlandschaft öffnet sich verstärkt. Man darf nicht vergessen, dass durch die Coronapandemie und zwei extrem schwierigen Jahren mit geschlossenen Kinos etc. sehr viele Einnahmen weggebrochen sind. Wohin sich der Markt in Zukunft entwickelt, sehen wir ja jetzt schon: Teilweise finden sich Kinofilme nach 30,40 Tagen bei den großen Streamern. Das sind am Ende leider auch Gelder, die der Produzentenlandschaft fehlen.

Welche Stellung beziehen Sie zur "Lex Netflix", über die das Schweizer Volk im Mai entscheiden wird. Die Abstimmung bezieht sich auf die Regelung, dass Streamer wie Netflix oder Disney+ künftig eine vierprozentige Abgabe des Umsatzes in Schweizer Produktionen einbringen müssen.

Bakel Walden: Im Rahmen der Gleichbehandlung macht es auf alle Fälle Sinn. Alles, was den Standort unterstützt, unterstützen auch wir. Wir sehen das durchaus positiv, auch wenn wir relativ unbeteiligt sind. Aber "Neumatt" hat gezeigt, dass Netflix gewillt ist, hier zu investieren. In vielen Ländern sind solche Abgaben bereits gang und gäbe.

Der Markt ist unglaublich dynamisch. Gibt es bei Play Suisse Bereiche, an denen nachjustiert werden muss? Und könnte Deutschland als Partner auch irgendwann eine Rolle spielen?

Bakel Walden: Wir haben ein Grundangebot, das funktioniert. Auch technisch sind wir bei vielen Punkten da, wo wir sein müssen. Wo wir uns weiterentwickeln sollen und müssen, ist das Thema Daten: Datennutzung, wie man das Angebot besser personalisieren kann, wie ein Algorithmus funktionieren kann, der sowohl überraschende Inhalte vorschlägt aber auch Angebote macht, die einen sofort ansprechen. Ich glaube, bei diesen Themen ist eine Zusammenarbeit mit Deutschland, aber auch mit anderen europäischen Ländern mit öffentlich-rechtlichen Rundfunksystemen absolut sinnvoll. Jede Datenplattform, jeden Algorithmus vier Mal oder zehn Mal zu entwickeln, ist nicht zielführend. Das wird ein großes Thema sein, bei dem wir erst ganz am Anfang stehen. Da sind die großen Plattformen deutlich weiter. Die zweite Frage, der wir nachgehen, wird sein: Wo ist das Limit aus Sicht der Nutzer? Das Überangebot macht es teilweise nicht leicht, Produktionen noch zu genießen, sich auf neue Filme überhaupt noch einzulassen. Es gibt einfach wahnsinnig viel. Wir wollen unser Profil beibehalten, auch wenn es uns im Bereich Mainstream begrenzt. Aber es ist wichtig, seinen USP zu haben. Gleichzeitig wollen wir das Angebot gar nicht viel weiter ausbauen. 3000 Titel sind eine natürliche Grenze. Es bringt nichts, immer noch mehr auf die Plattform zu packen. Es überfordert nicht nur uns, sondern auch unsere Nutzer.

Das Gespräch führte Barbara Schuster