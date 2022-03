Disney stoppt Aktivitäten in Russland komplett

Nachdem Disney bereits am 28. Februar als erstes Studio seine Kinostarts in Russland aus Protest gegen die russische Invasion in die Ukraine zurückgezogen hatte, stellt der Konzern nun auch alle anderen Aktivitäten in Russland ein.

Disney stoppt aus Protest gegen die russische Invasion in der Ukraine vorerst alle Aktivitäten in Russland. Das gab der Konzern, der am 28. Februar als erstes Studio seine Kinostarts in Russland zurückgezogen hatte, jetzt bekannt. Zu diesem Schritt habe man sich "vor dem Hintergrund des unerbittlichen Angriffs auf die Ukraine und der sich vergrößernden humanitären Krise" entschieden, heißt es in einer Erklärung des Konzerns. Zu den weiteren Aktivitäten Disneys in Russland, die jetzt nach und nach gestoppt werden, zählen Content- und Produktlizenzen, die Kreuzfahrtschiffe, das Magazin "National Geographic", Content-Produktionen vor Ort und lineare Fernsehkanäle.

"Einige dieser Geschäftsfelder können wir sofort auf Eis legen. Bei anderen - wie linearen Fernsehkanälen und einige Content- und Produktlizenzen - wird es aufgrund der Komplexität der Verträge eine Zeit dauern", heißt es in dem Disney-Statement weiter.

Man werde aber weiterhin hinter den engagierten Kolleginnen und Kollegen in Russland stehen, die weiter angestellt blieben, betont Disney in seiner aktuellen Erklärung. Außerdem wolle Disney weiter mit seinen Partnern bei Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten, um den Flüchtenden die dringend benötigte Hilfe und Unterstützung, wo sie am meisten gebraucht wird, zuteil werden zu lassen.