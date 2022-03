"King Richard"-Regisseur mit neuem Kinoprojekt

Reinaldo Marcus Green, dessen King Richard" sechsfach Oscar-nominiert wurde - u.a. als bester Film und für Will Smith als bester Hauptdarsteller, plant einen weiteren Film um eine Familie zu realisieren. Er soll den noch unbetitelten Film für Lionsgate schreiben, inszenieren und produzieren.

Im Zentrum steht ein junger Mann, der wegen der sich auftürmenden Schulgebühren bei seiner puertorikanischen Mutter einzieht, die er kaum kennt. Aus der Zweckgemeinschaft wird bald mehr. Nathan Kahane, Präsident der Lionsgate Motion Picture Group beschreibt Green als einen der wichtigsten, aufstrebenden Stimmen unter den zeitgenössischen Filmemachern.

Green gab sein Langspielfilmdebüt 2018 mit der Sundance-Premiere Monsters and Men" und inszenierte die ersten Folgen von Netflix' erfolgreicher Serie "Top Boy". Die von ihm inszenierte Miniserie für HBO Max, "We Own the City", befindet sich in der Fertigstellung. Im vergangenen Jahr war er als Regisseur bei einem geplanten Biopic über Bob Marley von Paramount an Bord gekommen, den die Erben der Musikerlegende, Ziggy Marley, Rita Marley und Cedella Marley, produzieren.

Aaron Edmonds und Chisom Ude betreuen das als Dramedy beschriebenen neuen Familienfilm für Lionsgate. Greens bereits vielfach preisgekrönter "King Richard" über Vater Richard und die Tennisstar-Töchter Serena und Venus Williams läuft aktuell in seiner dritten Woche in den deutschen Kinos und lockte bis dato knapp eine halbe Million Besucher in die Kinos.