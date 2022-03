Kinocharts Deutschland Trend: "The Batman" weiter am Drücker

Auch an diesem Wochenende wird "The Batman" die deutschen Kinocharts regieren. Und mit "Jackass Forever" heißt man außerdem einen Neuling in der Top drei willkommen.

Auch an diesem Wochenende wird The Batman" die deutschen Kinocharts regieren: Gestern kam die düstere Comicverfilmung mit Robert Pattinson in der Hauptrolle auf 35.000 verkaufte Tickets und setzte 360.000 Euro um. Das deutet auf ein Gesamtwochenende mit 300.000 Kinobesuchen hin, womit der Film sich gesamt bereits der Eine-Mio.-Besucher-Marke nähern würde. Mit Jackass Forever" heißt man den stärksten Neuling auf Platz drei willkommen. Gestern kam die wilde Gaudi mit Johnny Knoxville und Co. in 350 Kinos auf 10.000 Zuschauer und 90.000 Euro Umsatz. Bis Sonntag scheinen 80.000 Kinogänger möglich.

Platz drei ging gestern an den unverändert starken Wunderschön", der weiterhin einen Nerv trifft beim Publikum und sei sechstes Wochenende mit 9500 verkauften Eintrittskarten und 85.000 Euro Kasse beginnt. Hier scheint ein Gesamtwochenende von 90.000 Besuchen greifbar. Gesamt würde sich der Film von Karoline Herfurth der 1,3-Mio.-Besuche-Marke nähern; nach Umsatz könnte es ihm bereits gelingen, Die Schule der magischen Tiere" als erfolgreichste deutsche Produktion seit Beginn der Corona-Pandemie zu überholen. Uncharted" holt sich den vierten Rang mit 9000 Zuschauern und 80.000 Euro Umsatz zum Auftakt des vierten Wochenendes und steuert bis Sonntag auf 80.000 Kinogänger zu. Gesamt wäre die Gamesverfilmung mit Tom Holland dann der dritte Start in diesem Jahr, der mehr als eine Mio. Besucher anlocken konnte. Platz fünf geht an den Neustart Bergen", ein Biopic über die legendäre türkische Arabeskensängerin, der in 57 Kinos mit knapp 4000 Zuschauern und 37.000 Euro Umsatz anlief.

Direkt dahinter startet auch endlich der neue Pedro Almodóvar: Parallele Mütter" mit der oscarnominierten Penélope Cruz in der Hauptrolle kam gestern in 113 Kinos auf 3000 verkaufte Tickets und 26.000 Euro Einspiel. "Royal Opera House: Rigoletto" schaffte es mit 670 Besuchern und 15.000 Euro Einspiel in 44 Kinos auf Platz zehn. Auf Rang 14 eröffnet Küss mich, Mistkerl!", dem in 183 Kinos 700 Zuschauer und 5800 Euro Boxoffice beschieden waren, gefolgt von Der Schneeleopard", der in 85 Kinos auf 700 Kinogänger und 5600 Euro Umsatz holte.