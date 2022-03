Mirela Schick übernimmt Marketingleitung bei UPI Switzerland

Mirela Schick übernimmt Ende März als Marketing Director bei Universal Pictures International Switzerland die Leitung der Marketingabteilung. Wie das Unternehmen heute mitteilt, folgt sie damit auf Reto Philipp, der 2004 als Product Manager im Home-Entertainment-Vertrieb zu Universal gekommen war und 2015 zum Kinoverleih wechselte. Ab April fungiert er als Director Sales & Marketing Switzerland bei Warner Bros (wir berichteten).

Emin Soysaler, Managing Director von Universal Pictures International Schweiz, zu Philipps Abschied: "In seiner langjährigen Tätigkeit für unser Unternehmen, trug Reto Philipp die Gesamtverantwortung für die Marketingkampagnen unserer Kinofilme in den letzten 7 Jahren. Mit seinem Wirken hat er wesentlich zum grossen Erfolg unzähliger Filmfranchises wie 'Fast & Furious', 'Jurassic World', 'Fifty Stades of Grey', 'Minions'/'Despicable Me' und 'James Bond - No Time to Die' beigetragen. Wir danken Reto Philipp ganz herzlich für seinen hervorragenden Einsatz und wünschen ihm für die weitere private und berufliche Zukunft nur das Beste.

Philipps Nachfolgerin Mirela Schick ist seit 20 Jahren in der Marketingabteilung von Universal tätig; zuletzt leitete sie als Senior Product Manager das Product Management und Digital Marketing Team. Über sie sagt Emin Soysaler: "Es freut mich ausserordentlich, dass wir mit Mirela Schick eine sehr kompetente und loyale Persönlichkeit aus unseren eigenen Reihen für die Position des Marketing Director gewinnen konnten. In Ihrer langjährigen Tätigkeit in der Kinofilmbranche konnte sie mehrfach ihre ausgezeichneten Fähigkeiten im Bereich Kampagnenplanung und Teamführung unter Beweis stellen. Ich bin überzeugt, dass Mirela Schick gemeinsam mit ihrem fantastischem Team die Herausforderungen der Branche annehmen und Universal zu vielen erfolgreichen Box-Office Erfolgen führen wird."