Timur Bekmambetow plant Dokumentarfilm über Ukraine-Krieg

Timur Bekmambetow, im heutigen Kasachstan geborener Regisseur von Filmen wie der Ben Hur"-Neuverfilmung , der Romanverfilmung Abraham Lincoln - Vampirjäger" "Wanted" und "Wächter der Nacht" plant mit "DWW1" einen Dokumentarfilm über den Ukraine-Krieg.

Wie Bekmambetow gegenüber "Deadline.com" erklärte, solle dabei die Rolle digitaler Medien bei der Wahrnehmung des Konflikts im Fokus stehen. Inspiriert sei "DWW1" von seinem Kriegsfilm Escape from Afghanistan" aus dem Jahr 2002.

"Es gibt viele Parallelen zu dem, was jetzt passiert - nicht nur, was die militärischen Handlungen als solche anbelangt, sondern auch, wie die Offiziellen die Öffentlichkeit in die Irre führen. Es gibt nur einen Unterschied: diesmal gibt es mehr Wunden, denn die Menschen werden nicht nur auf dem Schlachtfeld verletzt, sondern auch im digitalen Raum. Die Kämpfe haben sich auf die Bildschirme unserer mobilen Endgeräte ausgeweitet, was uns - ob wir wollen oder nicht - zu Teilnehmern oder Mitwissern, die zerstören, was Bomben und Raketen nicht erreichen können", so Bekmambetow.

Über den Inhalt des Films sagt der 60-Jährige: "Wir werden Beweise und Geschichten dafür sammeln, wie der digitale Raum ein wertvolles Werkzeug für Liveberichterstattung aus dem Kriegsgebiet, aber auch ein Mittel, um falsches und irreführendes Material zu verbreiten, geworden ist. Der noch nie da gewesene Krieg in den Sozialen Medien wirft große Fragen auf wie man mit Polarisierung, Gewalt, 'Hate Speech', Falschinformation und Propaganda umgehen soll und wie man sicherstellt, an wahre und vertrauenswürdige Informationen zu kommen."

Den Konflikt selbst nannte Bekmambetov, dessen Filme sich auch in der Ukraine großer Beliebtheit erfreuen, "eine monumentale Katastrophe". "Das ist die Welt, in der wir gelebt haben und es bricht mir das Herz, zu sehen, wie sie über Nacht zusammengebrochen ist", erklärt Bekmambetow, der nach eigenem Bekunden schon viele Sommer in ukrainischen Städten wie Cherson und Tschernihiw verbracht hat. Den Ausschluss russischer Filme von einigen Filmfestivals sowie von den European Film Awards als Reaktion auf die russische Offensive in der Ukraine bezeichnete Bekmambetow als "emotional, seriös und angemessen".