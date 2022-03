DOK.fest München 2022 gibt Hommage und Gastland bekannt

Mit der Hommage an die Schweizer Filmemacherin Heidi Specogna und dem Gastland Spanien hat das DOKfest München für seine diesjährige Runde die beiden ersten Programmpunkte bekanntgegeben. Die Hommage an Specogna, die sich in ihren Filmen den Menschenrechten verpflichtet fühlt, stets den Blick in das fremde Leben richtet und nie die Neugierde für die andere Perspektive verliert, umfasst unter anderem Werke wie Carte Blanche" (2011), Das kurze Leben des José Antonio Gutierrez" (2007), Das Schiff des Torjägers" (2011) und Stand Up My Beauty" 2021) und wird in Anwesenheit der Filmemacherin gefeiert.

Das Gastland Spanien findet eine Heimat in der Reihe DOK.guest Spanien, die laut Festival mit sechs der besten aktuellen Dokumentarfilme aus dem Land bestückt wurde, darunter "El Círculo" und "Magaluf Ghost Town". Die Retrospektive dreht sich um das schwierige Erbe Francos. Dessen mörderisches Werk wird thematisiert in Beiträgen wie "Pico Reja: La verdad que la tierra esconde" (2021) und "Franco on Trial: The Spanish Nuremberg" (2018).

Das Festival findet dieses Jahr erstmals dual statt: Die 117 Filme aus 41 Ländern sind sowohl in München auf der Kinoleinwand (vom 4. bis 15. Mai) als auch zuhause auf der digitalen Leinwand (vom 9. bis 22. Mai) zu sehen.

Alle Infos unter www.dokfest-muenchen.de