Netflix erhöht Preise in Großbritannien und Irland

Netflix hat eine Erhöhung seiner Abopreise in Großbritannien und Irland angekündigt. Für das am wenigsten umfangreiche Basisangebot ist es die erste Erhöhung in zehn bzw. acht Jahren.

Die rund 14 Mio. Netflix-Abonnenten in Großbritannien und 600.000 Netflix-Abonnenten in Irland müssen künftig, wie auch alle Neukunden, tiefer in die Tasche greifen. Wie der Streamer jetzt bekannt gab, werden die Preise für alle Neukunden ab sofort erhöht, die Bestandskunden werden 30 Tage, bevor die Preiserhöhung für sie in Kraft tritt, darüber informiert.

Erstmals in zehn bzw. acht Jahren erhöht Netflix damit die Preise für ein Basisabo in Großbritannien bzw. Irland. Die Erhöhung der monatlichen Abogebühr liegt jeweils bei einem Pfund (rund 1,20 Euro) auf 6,99 Pfund (rund 8,30 Euro) in Großbritannien und rund 10,70 Euro in Irland. Der Preis für ein Netflix-Standardabo steigt in Großbritannien um ein Pfund (rund 1,20 Euro) auf 10,99 Pfund (rund 13,10 Euro) in Irland um rund 2,40 Euro auf 17,90 Euro. Für ein Premium-Abo bezahlen die Netflix-Kunden in Großbritannien künftig 15,99 Pfund (rund 19 Euro), das sind zwei Pfund (rund 2,40 Euro) mehr als bisher. In Irland steigt der monatliche Preis hierfür sogar um rund 3,50 Euro auf rund 25 Euro.

"Wir sind immer darauf fokussiert, unseren Abonnenten Qualität und einen eindeutige Wertigkeit für ihre Mitgliedschaft zu liefern. In der Preiserhöhung spiegeln sich die Investitionen, die wir in unser Angebot und unseren Katalog gemacht haben, wider. Sie erlaubt uns, Serien, Dokumentationen und Filme zu machen, die unsere Mitglieder lieben, und gleichzeitig in Talente und die Kreativbranche zu investieren. Wir bieten eine Palette von Modellen an, so dass unsere Abonnenten einen Preis wählen können, der ihnen am besten passt", wird ein Netflix-Sprecher in den Medien zitiert.

Als größter Produktionsstandort außerhalb Nordamerikas hat Netflix im Jahr 2020 rund eine Mrd. Pfund (rund 1,2 Mrd. Euro) in neue Produktionen investiert. Zu den erfolgreichsten britischen (Ko-)Produktionen für Netflix zählen u.a. The Crown", Bridgerton" und The Power of the Dog".