Yorck On Demand gestartet

Ursprünglich sollte die Plattform bereits im zweiten Quartal des vergangenen Jahres gestartet werden, nun aber ist es soweit: Mit Yorck On Demand hat der größte deutsche Arthouse-Verbund seine On-Demand-Plattform gestartet, die das Programm der insgesamt 14 Berliner Häuser der Yorck Kinogruppe sowie der City Kinos München im digitalen Raum erweitern soll.

Erklärtes Ziel ist es, sich mit sorgfältig kuratierter Filmkunst als Gegengewicht zum "Mainstream-Angebot großer internationaler Streaming-Plattformen" zu positionieren, dementsprechend setzt man auf "besondere Filmschätze, die auf den etablierten Plattformen zu kurz kommen" - und orientiert sich dabei nicht zuletzt an den bestehenden thematischen Schwerpunkten in den Yorck-Kinos. So wird unter anderem "Mongay" als älteste LGBTQ-Filmreihe Deutschlands vom Kino International in den digitalen Raum erweitert, gleiches gilt für die Horror-Reihe "Creepy Crypt".

Eine entsprechende Sortierung erleichtert das Auffinden spezifischer Titel auf der Plattform, zudem erfolgt unter anderem auch eine kuratorische Sortierung nach Themen wie "European Cinema", "American Independent", "Female Filmmakers" oder "Dokus".

Schon zum Start umfasst das Angebot über 100 nationale und internationale Filme, letztere werden überwiegend (nur) in der Originalsprache und wahlweise mit deutschen Untertiteln zum Kauf und zur Leihe angeboten. Die Preise variieren dabei je nach Titel, im Schnitt werden für einen HD-Kauf zehn Euro, für den einmaligen Abruf vier Euro fällig. Letzterer muss binnen 30 Tagen nach erfolgter Transaktion bzw. binnen 48 Stunden nach Start des Streams erfolgen. Zum derzeitigen Programm zählen dabei aktuelle Arthouse-Erscheinungen wie Der Rausch", Fabian oder der Gang vor die Hunde" oder Alles ist eins Außer der 0" ebenso wie Highlights der vergangenen Jahre und auch der eine oder andere Klassiker, darunter Die durch die Hölle gehen". Yorck On Demand setzt im Gegensatz zu SVoD-Plattformen auf den Einzelabruf.

Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, ist die enge Verzahnung mit Website und Kundenbindungsprogramm ein Kernelement des Angebots. Zum On-Demand-Angebot gelangen Kinofans über dieselbe Website wie zu den Tickets für die Yorck-Kinos. Für den Zugang ist ein kostenloses Yorck-Konto Voraussetzung, über das sich unter anderem auch eine Erinnerungsfunktion einrichten lässt. Für jeden vollen Euro, der auf der On-Demand-Plattform ausgegeben wird, sammeln Yorck-Mitglieder ebenso Punkte wie vor Ort im Kino, diese Punkte lassen sich dort dann für Popcorn, Freikarten oder andere Prämien eintauschen - eine Einlösung von Punkten für den Online-Abruf von Filmen ist derzeit offenbar nicht vorgesehen.

Yorck-Geschäftsführer Christian Bräuer erklärte anlässlich des Starts des Angebots: "Unsere Mission ist seit jeher, die besten Filme aus aller Welt einem lokalen Publikum zugänglich zu machen. Der große Zuspruch nach dem langen Lockdown zeigt uns, wie sehr sich die Menschen nach Filmvielfalt und kuratiertem Programm sehnen. Leider sind viele dieser Werke nach ihrer Kinolaufzeit nur schwer im digitalen Raum zu finden. Mit Yorck on Demand möchten wir unseren Lieblingsfilmen eine Sichtbarkeit im Streamingdschungel ermöglichen und dem Publikum durch unsere Kuration gleichzeitig eine Orientierung bieten. Wir sind davon überzeugt, dass in Zeiten, in denen immer öfter Algorithmen darüber entscheiden, was gesehen und produziert wird, die menschliche Empfehlung als vertrauenswürdigste Quelle eine Renaissance erleben wird."