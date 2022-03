Désirée Nosbusch gibt ihr Regiedebüt: "Weil ich es machen muss"

Ein so weiter Weg liegt hinter Désirée Nosbusch, vom Impetus, das Theaterstück "Gift - Eine Ehegeschichte" von Lot Vekemans verfilmen zu wollen, hin zum tatsächlichen Dreh ihres Langfilmdebüts als Regisseurin, dass die Filmemacherin selbst zwischenzeitlich die Zeit aus den Augen verloren hat. "Als wir uns vor Drehstart in einem Restaurant wiedertrafen, sagte ich ganz stolz zu Lot, dass wir es nach sechs Jahren endlich doch noch geschafft hätten", sagt Nosbusch. "Sie sah mich ungerührt an und meinte ganz streng: Désirée! Achteinhalb Jahre! Und sie hat Recht. Es ist eine lange Zeit, das stimmt. Aber das war der Weg, den wir gehen mussten, um ans Ziel zu kommen. Der Stoff ist so gut, dass es diese Mühen gelohnt hat. Man musste der Sache treu bleiben, damit man ihn so erzählen kann, wie er es verdient hat." Das ist jetzt gelungen, unter dem internationalen Titel "Poison" als luxemburgisch-holländisch-englische Koproduktion, mit zwei Stars in den Hauptrollen, der Dänin Trine Dyrholm und dem Briten Tim Roth. "Sie könnten auch das Telefonbuch vorlesen, und ich würde dranbleiben", meint die Luxemburgerin Nosbusch, die man seit den Achtzigerjahren als Moderatorin und Schauspielerin kennt und die seit einer fulminanten Nebenrolle in Bad Banks" vor vier Jahren wieder verstärkt im Rampenlicht steht. In "Poison" geht es um ein ehemaliges Ehepaar, das Jahre nach der Trennung erstmals wieder auf einem Friedhof aufeinandertrifft: Der Körper ihres Sohnes Jacob soll exhumiert werden, da Giftstoffe in den Boden eingedrungen sind, dort wo er begraben liegt. "Tod, Abschied nehmen, Trauern sind Themen, die mich immer schon stark beschäftigt haben", sagt Désirée Nosbusch. "Wie geht man damit um? Gibt es ein richtiges und ein weniger richtiges Trauern? Hat der, der geht, weniger Leid als der, der bleibt? Was unseren Film angeht, ist mir ganz wichtig: Es gibt kein richtig und kein falsch. Die beiden Figuren gehen jeweils ganz anders um mit ihrem Schmerz, weil sie einfach zwei verschiedene Menschen sind. Es ist eine Begegnung komplett auf Augenhöhe, und es gehen nur Gewinner auseinander, beide gehen gestärkt aus dieser Begegnung heraus."

Der lange Weg beginnt 2013 bei Marc Limpach, den eine enge Freundschaft mit Désirée Nosbusch verbindet. Sie war es, die den luxemburgischen Schauspieler für eine Rolle in "Bad Banks" vorgeschlagen und ihn damals mit Regisseur Christian Schwochow bekanntgemacht hatte. Gemeinsam halten die beiden regelmäßig Lesungen ab. Entscheidend ist hier aber, dass Limpach seit 2007 der künstlerische Leiter des 1964 gegründeten Kasemattentheaters in der Stadt Luxemburg ist, dessen Gremium Nosbusch mittlerweile angehört. "Das war noch nicht der Fall, als Marc mich ansprach und auf das Stück ,Gift - Eine Ehegeschichte' von der niederländischen Autorin Lot Vekemans aufmerksam machte", erinnert sich Désirée Nosbusch. "Ich saß damals in Los Angeles und er meinte, er hätte etwas für mich, das solle ich unbedingt lesen. Ich weiß noch genau, wie ich das Stück gelesen habe, in einem Rutsch, mit Tränen in den Augen." Umgehend meldete sie sich zurück und betonte gegenüber Marc Limpach, dass sie unbedingt als weibliche Hauptfigur des Zwei-Personen-Stücks - eine Frau, ein Mann - dabei sein wollte. In der Spielzeit des Jahres 2014 kam "Gift" schließlich zur Aufführung, unter der Regie von Johan Leysen, mit Germain Wagner neben Nosbusch auf der Bühne. "Das Stück hat mich in einer Art und Weise berührt wie selten etwas zuvor", erzählt sie. "Ich wusste, dass mein Weg mit dem Stoff damit noch nicht zu Ende sein konnte. Diese komplizierte Entwicklung eines ehemaligen Paares, das gezwungen ist, trotz seines Schmerzes weiterzuleben, fasziniert mich."

Bereits 2002 hatte Nosbusch mit dem Kurzfilm Ice Cream Sundae" erste Gehversuche als Regisseurin gemacht, nachdem sie Regie an der UCLA gelernt hatte. Mehrere Jahre hatte sie in den USA einen anderen Stoff in Entwicklung, "Nigeria", der dann aber nicht realisiert werden konnte, weil sich eine andere Firma die Rechte sichern konnte. "Danach wusste ich, dass ich mein Langfilmdebüt als Regisseurin nur dann geben würde, wenn ich einen Stoff finden könnte, der so sehr an mir kleben bleibt, dass ich nicht anders kann, als ihn erzählen zu müssen", berichtet sie. "Vorher hätte ich mich nicht getraut, weil ich doch großen Respekt für dieser Aufgabe und der Verantwortung habe." Als dieser Stoff sollte sich "Gift" erweisen. Nach einigem Ringen, ob sie es tatsächlich wagen sollte, nahm Désirée Nosbusch Kontakt mit Lot Vekemans auf, der Autorin des Stücks. "An der Grenze zwischen Belgien, Holland und Luxemburg trafen wir uns zum ersten Mal, vor ziemlich genau achteinhalb Jahren", erinnert sich die Filmemacherin. Warum ausgerechnet sie die Verfilmungsrechte an dem Stück bekommen solle, für das es viele Interessenten gebe, fragte Vekemans. Weil sie es machen müsse, war die Antwort. Vekemans schlug ein, allerdings unter der Maßgabe, selbst das Drehbuch zu schreiben. "Gemeinsam haben wir gemerkt, dass es keine kleine Herausforderung ist, ein Theaterstück für die große Leinwand zu adaptieren, wenn man einerseits dem Ursprungstext treu bleiben, ihn andererseits aber attraktiv für einen Kinofilm aufbereiten will", merkt Nosbusch zum Fortschreiten der Arbeit an dem Projekt an und gesteht: "Es war komplizierter als ich dachte. Wir hätten es uns sicherlich einfacher machen können, wenn wir die Geschichte für Rückblenden geöffnet hätten. Aber das wäre mir wie ein Verrat erschienen. Es geht um den Tod eines Kindes, wie zwei erwachsene Menschen ganz unterschiedlich damit umgehen, wie die Trauer sie eint, aber auch einen Keil zwischen sie treibt." Da fanden es Nosbusch und Vekemans nicht richtig, wenn man das Kind gezeigt hätte. Es musste bei dieser einen Begegnung auf dem Friedhof bleiben, Rückblenden blieben tabu.

Dazu kamen aber auch noch weitere Knackpunkte, die einen Dreh verzögerten. "Zunächst einmal war die Finanzierung eine fragile Angelegenheit", meint Désirée Nosbusch, die gemeinsam mit Alexandra Hoesdorff seit zwölf Jahren die Produktionsfirma Deal Productions betreibt, mit der sie sich auch um die produzentischen Belange kümmerte. "Immer wenn wir dachten, wir hätten sie endlich auf die Beine gestellt, brach wieder ein Stück weg. Alexandras Hartnäckigkeit und Einsatz war es schließlich zu verdanken, dass wir immer dranblieben und nie die Flinte ins Korn geworfen haben." Vor allem aber war ihr klar, dass die Realisierung des Projekts mit dem Cast stehen und fallen würde: "Wenn ich nicht die beiden Darsteller kriegen würde, die ich mir unbedingt für die Rollen vorstellte, hätte ich keinen Film. Dann hätte ich einen tollen Stoff und ein tolles Drehbuch, aber es wäre alles für die Katz. Solange ich nicht die beiden richtigen Schauspieler an Bord hätte, würde ich nicht mit dem Dreh beginnen. Das stand für mich immer fest." Das war der Grund, warum es so lange dauerte, dass "Poison" endlich gedreht wurde. "Es war ein bisschen wie Tetris spielen", lacht Désirée Nosbusch. "Alles sieht gut aus - und peng, bricht wieder ein Stück weg." Nun entsteht der Film als Koproduktion mit der holländischen Phanta Film (Produzentin Petra Goedings) und Studio Hamburg UK (Produzenten Vivien Muller-Rommel, Michael Lehmann). Gefördert wurde er mit Mitteln des Film Fund Luxemburg und The Netherlands Film Fund.

Ihre Erfahrung mit ihrem Kurzfilm habe sie schon vor 20 Jahren gelehrt, sagt Désirée Nosbusch, dass man Schauspieler gewinnen könne, wenn sie die Aussicht hätten, eine tolle Rolle spielen zu können. Damals konnte sie als unbeschriebenes Blatt mit einem gerade einmal 16 Seiten dicken Drehbuch eine Legende wie Tippi Hedren gewinnen. Und auch im Fall von "Poison" war es das Drehbuch und die Aussicht, komplexe Figuren spielen zu können, womit die Filmemacherin begehrte Namen wie Trine Dyrholm und Tim Roth begeistern konnte. "Ich darf behaupten, dass die Beiden noch nie von mir gehört hatten; sie wussten schlicht und einfach nicht, wer ich bin und was ich gemacht habe", erklärt Nosbusch. "Das haben sie mich bis heute noch nicht gefragt." Sie hatte ein Drehbuch, ein Moodboard, ein kleines Video, das zeigte, wie sie sich den Film vorstellte, und einige Seiten, auf denen sie die Hintergründe und ihre Absicht erläuterte. Das ging ganz klassisch an die Agenturen der Schauspieler. Daraus entwickelten sich Zoom-Gespräche, in denen man sich kennenlernte und austauschte. Beide sagten zu. "Man muss eine gute Geschichte und ein gutes Drehbuch haben", sagt die Regisseurin. "Damit öffnet sich eine Tür. Durchgehen muss man dann selbst. Beide sind Schauspieler aus Leidenschaft, beide lieben das Arthouse-Kino, haben Lust auf Herausforderungen. Und Gott sei Dank sind sie Schauspieler, die die Aussicht auf die Arbeit mit einem Erstlingsregisseur nicht abschreckt." Um den Einsatz ihrer Schauspieler zu veranschaulichen, erzählt Nosbusch, dass beide bereits zwei Wochen vor Drehstart angereist waren, um auf dem Land in Luxemburg zu proben und sich auf das Projekt vorzubereiten. "Wenn sie nur für Geld arbeiten würden, hätten sie es sich wirklich einfacher machen können", sagt sie.

Hinter der Kamera konnte Désirée Nosbusch ein nicht minder feines Team versammeln. "Eines habe ich gelernt an der UCLA: Man muss sich mit Menschen umgeben, die mehr wissen und können als man selbst", nennt Désirée Nosbusch als Regel Nummer eins für ein Regiedebüt. "Ich dachte mir auch, dass ,Poison' ein so besonderer Stoff ist, dass er die Menschen binden wird, oftmals bestimmt aus ganz persönlichen Gründen, die ich gar nicht einmal unbedingt wissen will. Sie werden da sein, weil sie genau diesen Film machen, diese Geschichte erzählen wollen - es gibt, ganz salopp gesagt, Spannenderes, als vier oder fünf Wochen seines Lebens durchgehend auf einem Friedhof zuzubringen." Es kam, wie von der Regisseurin erhofft. Nach und nach setzte sich das Personal wie bei einem Puzzle zusammen. Mit Judith Kaufmann, bekannt für Die göttliche Ordnung" und "Die Fremde", die vor "Poison" für die Bildgestaltung bei Marie Kreutzers Corsage" mit Vicky Krieps verantwortlich war, konnte sie ihre Wunschkamerafrau gewinnen. Für das Szenenbild zeichnet Marie-Luise Balzer (Systemsprenger") mit Silke Fischer (Unorthodox", Toni Erdmann") verantwortlich, als Creative Producerin ist Katharina Haase dabei, die Nosbusch bei "Bad Banks" kennengelernt hatte. "Das heißt alles noch lange nicht, dass am Ende ein großer Film herauskommt", merkt Désirée Nosbusch an. "Aber die Chancen stehen gut, dass es ein ehrlicher Film wird. Wenn es mir gelänge, einen ehrlichen Film zu machen, dann wäre ich glücklich." Die Stimmung am Set beschreibt sie als "magisch", mit den Mustern ist sie sehr zufrieden. "Ich bin umgeben von wundervollen Menschen, die mich stützen, und das meine ich mit drei Ausrufezeichen", erklärt sie. "Und sonst kann ich nur sagen: Ich hoffe, hoffe, hoffe..."

Drehstart für "Poison" war der 31. Januar. Am 3. März fiel nach 22 Drehtagen die letzte Klappe. Die erste Woche wurde in Holland gedreht, danach zog die Produktion weiter nach Luxemburg. Als Hauptmotiv dient ein Friedhof, den Marie-Luise Balzer tatsächlich mit Hilfe von Google Earth in Luxemburg ausfindig machte. "So haben wir an einem Ort in Vianden gedreht, wo ich als Zwölfjährige meinen ersten Schulausflug gemacht hatte", lacht Désirée Nosbusch. Nun geht es in die Postproduktion, um den Film bis zum Spätsommer fertiggestellt zu haben und idealerweise auf den Herbstfestivals erstmals präsentieren zu können.

Thomas Schultze