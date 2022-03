Zahlreiche personelle Neuzugänge bei SkyShowtime

SkyShowtime-CEO Monty Sarhan hat im Vorfeld der Plattform-Launches in 20 europäischen Märkten eine Reihe von Neueinstellungen bekannt gegeben. So wurde Francesca Pierce zum Chief Financial Officer ernannt. Pierce war zuvor in verschiedenen Leitungsfunktionen bei Sky tätig. Sie wird direkt an Sarhan berichten. Jen McAleer wird künftig die Position eines Chief Brand Officer einnehmen. Sie kommt ebenfalls von Sky und war zuletzt maßgeblich an der Entwicklung der Marke SkyShowtime beteiligt. Sie berichtet ebenfalls an Sarhan. Richard Howard wechselt als Chief Marketing Officer von NBCUniversal, wo er als Senior VP of Marketing für den Reality-Streaming-Dienst Hayu tätig war. Josh Snow wurde zum Chief Product Officer ernannt. Er kommt ebenfalls von NBCUniversal, wo er als Senior Vice President of Product and Design tätig war.

Henriette Petersen wurde zur regionalen Geschäftsführerin für Nordeuropa ernannt. Sie kommt von Paramount, wo sie als Director of Marketing tätig war und eine treibende Kraft und Schlüsselrolle bei der Einführung von Paramount+ in den nordischen Ländern gespielt hat. Gabor Harsanyi wird die Position des General Managers für Mittel- und Osteuropa einnehmen. Er wechselt von Paramount zu SkyShowtime. Harsanyis Aufgabenbereich umfasst die Geschäftsentwicklung und die Aushandlung von Partnerschaften in der gesamten Region, einschließlich mit Distributoren und Drittanbietern. Er wird an Sarhan berichten.

Monty Sarhan: "Ich weiß, dass sie alle mit Leidenschaft und Enthusiasmus daran arbeiten werden, unser Geschäft voranzutreiben, während wir uns auf unsere bevorstehenden Markteinführungen in Europa vorbereiten."

Auf SkyShowtime, ein 2021 zwischen Paramount (vormals ViacomCBS) und Comcast gegründetes Joint Venture, sollen mehr als 10.000 Programmstunden zu sehen sein. Dazu gehören TV-Premieren und Kinofilme von Paramount und Universal, neue Showtime-, Paramount+-, Sky Studios- und Peacock-Serien sowie Inhalte von Nickelodeon, DreamWorks und Illumination.

SkyShowtime wird in Märkten außerhalb der bestehenden Pay-TV- und OTT-Präsenz von Sky starten, wobei der Schwerpunkt auf Ost- und Nordeuropa liegt. Dazu gehören: Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Tschechische Republik und Ungarn.