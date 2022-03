Daniela Mussgiller: "Wir setzen auf die Hybrid-Variante"

Die neue Fiction-Chefin des MDR, Daniela Mussgiller, erläutert im Interview mit Blickpunkt:Film welche Ausrichtung ihr bei den Serien und Filmen des Senders vorschwebt, welche Rolle dabei Diversität spielt und wie sie den Spagat zwischen linearem und non-linearem Programm meistern will. Außerdem kündigte sie einen neuen Krimi aus Thüringen an.

Die neue Fiction-Chefin des MDR, Daniela Mussgiller, erläutert im Interview mit Blickpunkt:Film welche Ausrichtung ihr bei den Serien und Filmen des Senders vorschwebt, welche Rolle dabei Diversität spielt und wie sie den Spagat zwischen linearem und non-linearem Programm meistern will. Außerdem kündigte sie einen neuen Krimi aus Thüringen an.

Welcher Sprung war für Sie größer, der vom NDR zum MDR oder der von der stellvertretenden Abteilungsleiterin zur Hauptredaktionsleiterin?

DANIELA MUSSGILLER: Ich musste beide Male ein bisschen Anlauf nehmen, aber Höhe war nie etwas, das mich sonderlich geschreckt hat. Der Wechsel von Hamburg nach Leipzig war dem ähnlich, als ich 2001 aus meiner Geburtsstadt München zum NDR kam. Beides ging mit einem Ortswechsel einher und beides war mit großer Vorfreude, Neugier, aber natürlich auch Aufregung verbunden. Doch eins war diesmal anders: ich weiß, dass man sich fürs Ankommen Zeit lassen muss. Fachlich kenne ich mich sehr gut aus, ich arbeite seit 20 Jahren in der Fiktion. Das Kreative ist geblieben und jetzt sind sehr viele strategische Leitungsaufgaben hinzugekommen, was mir Spaß macht. Alles Weitere wird kommen.

Ist es eine besondere Konstellation, als Westlerin zum Sender zu kommen, der beansprucht "Stimme des Ostens" zu sein?

DANIELA MUSSGILLER: Bei der Wende 1989 war ich 15 und die Welt, die ich als Jugendliche auf meinen eigenen Reisen kennengelernt habe, war bereits eine vereinigte Welt. Mit einer Einteilung in Ost-West und Nord-Süd bin ich also nicht groß geworden. Ich habe in meinem Leben ohnehin eher Menschen in verschiedenen Regionen kennengelernt, die schlussendlich mehr gemeinsam hatten und die ähnliches bewegt hat. Wenn Sie mich aber fragen, ob ich die so genannte "Stimme des Ostens" kenne - ich habe zwölf Jahre beim NDR den Rostocker "Polizeiruf 110" gemacht und in Mecklenburg-Vorpommern auch einige Filme betreut, z.B. Anderst schön". Dieses Bundesland lag mir beim NDR besonders am Herzen und jetzt habe ich drei neue Bundesländer hinzugewonnen, die ich mit großer Freude erkunde.

Viele Leute aus dem Osten scheinen sich aber im Gesamtangebot des deutschen Fernsehens nicht genug repräsentiert zu fühlen. Auch in der Fiction. Wie sehr sehen Sie die Notwendigkeit, dass sich da noch mehr tut?

DANIELA MUSSGILLER: Unsere Aufgabe ist es, die Regionen, die der MDR vertritt, abzubilden. Das tun wir mit aller Kraft und in allen Bereichen. Dass es Menschen gibt, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gesehen fühlen, erleben wir in dieser Corona-Krise überall. Und auch hier bei uns höre ich hin und wieder, dass sich Menschen nicht wiederfinden in unseren Programmen, und das nehmen wir ernst. Ihnen wollen wir Aufmerksamkeit schenken, deshalb suchen wir - so wie das in der Vergangenheit auch schon geschehen ist -, verstärkt nach Geschichten, die ihre Wirklichkeit abbilden und ihre Erlebnisse erzählen. Im Hier und Heute und bei ihnen zuhause.

Die neue, von Intendantin Karola Wille angekündigte Senderphilosophie heißt "MDR für alle". Inwieweit lässt sich das mit der "Stimme des Ostens" vereinen?

DANIELA MUSSGILLER: Das schließt sich überhaupt nicht aus, sondern ergänzt sich. "Stimme des Ostens" heißt für mich, Geschichten aus unseren Regionen zu erzählen und dort genau hinzuschauen. Geht es nicht generell genau darum, jede Region mit ihrer Vielfalt als etwas ganz Besonderes zu begreifen? "MDR für alle" schließt sich da konkret an und geht für mich in Richtung Diversität, was heißt, für alle Menschen da zu sein. Nicht nur - ich spitze jetzt zu - für den verheirateten Akademiker, der in der Stadt lebt und zwei Kinder hat. Es gibt auch noch mehr als nur das: Berufsgruppen, die wir bislang noch nicht im Blick hatten, kulturelle Hintergründe, Menschen mit Behinderung, mit anderem Gender, Menschen, die auf dem Land leben und so weiter. "Stimme des Ostens" ist deshalb nicht abgrenzend gemeint, sondern viel mehr einladend und verbindend.

Wie gehen Sie das in der Praxis an, stellen Diversität in Ihren Filmen und Serien sicher?

DANIELA MUSSGILLER: Wir haben uns - wie viele andere Redaktionen in anderen Sendern auch - selbst dazu verpflichtet, die Vielfalt unserer Gesellschaft in unseren Filmen und Serien abzubilden und schauen da auch schon im Vorfeld einer Produktion genau hin. Check-Listen zielen vorwiegend auf Menschen mit Behinderung, anderer Herkunft, auf Gender, auf Frauen ab einem bestimmten Alter, und wir möchten das mit Besonderheiten unserer Region oder auch mit sozialer Herkunft in Einklang bringen. Dazu evaluieren wir unser Programm, wo gibt es Lücken, wo sind wir schon ganz gut aufgestellt. In aller Freundschaft" und In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" sind sehr gute Beispiele für Diversität vor und hinter der Kamera. Mit speziellen Angeboten wie Workshops für regionale Produzentinnen und Produzenten, Autorinnen und Autoren wollen wir das Thema noch stärker in den Fokus rücken. Natürlich auch, um diese zwei Corona-Jahre aufzuholen, in denen der direkte Austausch zu kurz kam. Wir suchen nach den Kreativen aus unserer Gegend und wollen sie ermuntern, uns Stoffe anzubieten. Davon versprechen wir uns Geschichten aus unseren Regionen, die gegenwärtig sind und einen starken realistischen Bezug haben, down-to-earth sind. Bei den Genres wollen wir uns breit aufstellen, aber ganz besonders geht mein Blick in Richtung Komödie. Die Königsklasse des fiktionalen Erzählens ist im deutschen Fernsehen eindeutig unterrepräsentiert.

War zuletzt "ZERV" ein Paradebeispiel dafür, wie fiktionales Programm vom MDR aussehen soll?

DANIELA MUSSGILLER: Total. Die Art, wie hier trotz eines ernsten Themas Humor ausgespielt wird, finde ich absolut zeitgemäß. Es wirkt wie aus der Hüfte geschossen, das macht es modern. Ich mag, dass sich in den Rollen Diversität widerspiegelt. Und am Ende kommen die beiden Hauptfiguren aus Ost und West nur voran, indem sie aufeinander zugehen und anfangen sich wertzuschätzen. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir in der Modernität des Erzählens, in der Botschaft des Aufeinanderzugehens weiterhin solche Stoffe machen. Aber ich möchte eben gerne in der Zeit, die wir erzählen, aktueller werden. Für nächstes Jahr haben wir eine Miniserie in Entwicklung, die im Jetzt spielen wird. Ich kann bislang aber nur so viel verraten, dass es eine Familiengeschichte sein wird, in der es um das explosive Verhältnis zwischen Jugendlichen und Erwachsenen geht.

Innerhalb der ARD hat die Bedeutung der Mediathek stark zugenommen. Wie bekommt man die Balance zwischen non-linearer Nutzung und linearem Programm hin?

DANIELA MUSSGILLER: Wir wollen das, worin wir gut sind, weiterhin tun, aber auf jeden Fall Neues wagen. Dabei setzen wir in meinem Bereich sehr stark auf die Hybrid-Variante, Programm, das im Linearen gut angenommen wird und gleichzeitig für ein jüngeres Zielpublikum eine höhere Affinität in der ARD-Mediathek hat. Damit versprechen wir uns, auch Menschen zu erreichen, die so etwas bisher noch nicht von uns erwartet haben und gerne mehr davon sehen wollen.

Das klingt aber schwierig. Wie geht man so ein hybrides Programm an?

DANIELA MUSSGILLER: Für mich ist dabei das Wichtigste, dass ich mir das Umfeld, in dem Figuren handeln, noch viel genauer anschaue, um tiefer in die Figuren hineinzukommen. Das wurde auch schon in der Vergangenheit gemacht. Wenn man sich vor Augen hält, welche Serien teils über Jahrzehnte am stärksten in Erinnerung geblieben sind, kommt man auf die, in denen die Figuren ganz stark ausgeleuchtet wurden. Das ist zumindest mein Rezept für solche Formate. Oft geht es dabei um kleine Dinge, persönliche Nuancen und bei "ZERV" ist das schon sehr gut gelungen. Auch unsere nächste Serie, "Lauchhammer", die wir mit dem RBB, der Degeto und ARTE zusammen machen, und die wir hoffentlich im Herbst zeigen werden, wurde als Hybrid-Projekt angegangen. Mit solchen Programmen sind wir auf dem richtigen Weg, sowohl ältere Altersgruppen, die vorwiegend noch linear zusehen als auch das Mediathekenpublikum zwischen 30 und 49 anzusprechen.

Was erhoffen Sie sich von Ihrer Webserien-Offensive?

DANIELA MUSSGILLER: Mit den drei Serien, die in diesem Rahmen entstanden sind und die mit drei anderen regionalen Serien ab dem 23. März in der ARD-Mediathek unter "Short Dramedy - Serien für zwischendurch" zu sehen sein werden, blicken wir in die ländlichen Regionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dabei war es hilfreich und beabsichtigt, auch mit Firmen aus der Region - Cine Impuls Leipzig bei "Ollewitz" und Cross Media bei "Die Pflegionärin" - zusammenzuarbeiten. Bei "Straight Outta Crostwitz" hatte die Katapult Film aus Berlin das überzeugendste Konzept eingereicht. Aber gerade hier ist sehr viel aus der Region eingeflossen. Ich finde es sehr wichtig, dass die Serien regional funktionieren, weil wir dem Publikum im Sendegebiet signalisieren wollen, wir zeigen etwas von euch, mit euch, für euch, etwas, mit dem ihr eine Lebensrealität teilt, euch identifizieren könnt oder etwas wiedererkennt. Aber es gibt auch einen größeren Blick darauf. Wir wollen auch dem Rest der Republik etwas von uns zeigen. Und das funktioniert gut: Unsere fiktionalen Angebote zahlen auf die ARD-Mediathek ein, sie erhält durch solche Programme mehr Aufmerksamkeit.

Blicken wir noch aufs lineare Programm: Wie sind die Pläne beim Sonntagsgrimi, was kommt nach dem Weimarer "Tatort"? Springt der "Polizeiruf 110" in Halle dafür in die Presche, den der MDR zum Jubiläum der Reihe startete?

DANIELA MUSSGILLER: Zu beiden Formaten, "Tatort: Weimar" und "Polizeiruf 110: Halle" gibt es noch keine spruchreife Entwicklung. Wir lieben und schätzen beide Reihen, darum nehmen wir uns hier auch die nötige Zeit. Ansonsten sind der "Tatort" in Dresden und der "Polizeiruf 110" aus Magdeburg gerade im Dreh. Und ich kann ein neues Format für den Krimi-Sendeplatz am Donnerstagabend im Ersten ankündigen.

Dann bekommt "Wolfsland", Ihr Krimi aus Görlitz, noch Zuwachs?

DANIELA MUSSGILLER: Genau. Bislang haben wir zwei "Wolfsland"-Filme im Jahr gemacht. Nun erweitern wir die gute Zusammenarbeit mit der Degeto und fügen Thüringen dieser Krimi-Landkarte hinzu. Im April wollen wir anfangen zu drehen. "Auge um Auge" (AT) spielt in Erfurt, rund um Eisenach und am Rennsteig. Auch die Wartburg wird dabei eine große Rolle spielen. Wir haben ein fünfköpfiges Ermittler-Ensemble, in dessen Zentrum stehen ein Profiler, den verkörpert Bernhard Conrad, und eine Forensikerin, gespielt von Kristin Suckow. Jens Köster ist der Autor, Regie führt Maris Pfeiffer, Redaktion macht Denise Langenhan und die Polyphon produziert.

Das schon angesprochene "MDR für alle" nimmt bereits in Ihren großen ARD-Serien von Charité" bis "In aller Freundschaft" samt seiner Ableger Gestalt an. Wie sehen Sie hier die Zukunft?

DANIELA MUSSGILLER: Mit In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern" machen wir erstmal nicht weiter. Es wird auch keine neuen Ableger geben.

Für die Gendergerechtigkeit ist das aber nicht gut.

DANIELA MUSSGILLER: Ich persönlich mochte "Die Krankenschwestern". Aber Stand jetzt konzentrieren wir uns auf "Die jungen Ärzte", die hervorragend und sehr stabil im Vorabend laufen und auf die Hauptserie am Dienstagabend. Diese stetige Neuerfindung des Rades ist eine große Kunst. Franka Bauer und Melanie Brozeit, die beiden Redakteurinnen, die die Formate betreuen, machen da einen Wahnsinnsjob, finden immer wieder neue Geschichten, mit denen sie berühren. Das sind Formate, mit denen wir nah am Publikum sind, das bekommen wir durch die Resonanz und das große Feedback widergespiegelt, etwa auf den Social-Media-Kanälen, die wir auch sehr stark im Fokus haben. Daran wollen wir auch anknüpfen, wenn wir an neuen Ideen arbeiten und überlegen, was nach Um Himmels Willen" kommen kann.

Wie ist der Stand bei "Charité"?

DANIELA MUSSGILLER: Da sind wir kurz vor dem Ziel. Die letzten Unterschriften fehlen noch, aber es sieht gut aus, dass wir in diesem Jahr noch loslegen können. Die vierte Staffel, das ist ja bekannt, wird in der Zukunft spielen. Es freut uns sehr, dass wir es damit schaffen, einen Bogen zu spannen. In Staffel eins entdeckte Robert Koch ja das sogenannte Bacillus. In Staffel vier wird es um Mikrobinomforschung gehen und darum, wie wir in Zukunft Menschen heilen werden.

Sie selbst haben immer mal wieder Filme fürs Kino realisiert. Wie betrachten Sie das Thema MDR und Kinokoproduktion? Bleiben dafür überhaupt noch Mittel übrig?

DANIELA MUSSGILLER: Kino hat es grundsätzlich nicht mehr so leicht, aber wir haben den KinoKo- und Debüt-Bereich ganz gut hinbekommen in den vergangenen Jahren. Das Mädchen mit den goldenen Händen" ist gerade im Kino, Die Odyssee" startet im April. Coppelia" fällt eher in den Bereich Kinderfilm und ist am 3. März gestartet. Einen Debütfilm haben wir gerade abgedreht, ein anderer steht vor dem Dreh. Dabei tun wir uns mit anderen Rundfunkanstalten und meist auch mit ARTE zusammen und der Fokus liegt bei Kreativen aus unseren Regionen. Und nicht zu vergessen: Im Kinderfilmbereich kann man sich auf den zweiten Teil von Alfons Zitterbacke" freuen.

Der MDR ist auch in die Förderinitiative "Der besondere Kinderfilm" involviert.

DANIELA MUSSGILLER: Genau, wir waren sogar Mitbegründer. Durch die Initiative hat originäres Erzählen im Kinderbereich wieder ein stärkeres Gewicht bekommen. Hier sehen wir eine Lücke, da aktuell ja Kinderbuch-Verfilmungen sehr, für meinen Geschmack zu sehr, im Vordergrund stehen.

Aber Produzent:innen äußern wieder verstärkt Sorgen um den Kinderfilm. Müssen Sie da Mittel zurücknehmen?

DANIELA MUSSGILLER: Nein, es gibt keine Umschichtungen in dieser Richtung. Und "Der besondere Kinderfilm" bleibt unangetastet. Dass es schwierig ist, außerhalb des "Besonderen Kinderfilms" noch mehr in Family Entertainment zu investieren, dessen sind wir uns bewusst. Aber wir schichten nichts um zu Ungunsten des Kinderfilms.

Können Sie noch kurz einen Einblick geben, was im Redaktionsbereich Planung für Sie anfällt?

DANIELA MUSSGILLER: Hier geht es immer wieder darum, Perlen in unserem Programm-Archiv zu finden. Das wird von unseren Zuschauenden sehr gut angenommen. Aber auch hier findet Transformation statt. Wir haben einen starken Fokus auf Osteuropa, entsprechend dehnt sich auch der Lizenzhandel aus. Aktuelle Beispiele sind die polnische Serie Wataha" oder die tschechische Miniserie "Wasteland". Vergleichbares Programm, das man dann im MDR-Fernsehen und in der ARD-Mediathek sehen kann, wollen wir weiterhin akquirieren. Daneben bleiben DEFA-Filmklassiker und insbesondere auch Märchen ein großes Thema. Und wir haben eine Reihe, die sich dem Kurzfilm widmet, vor allem den regionalen Produktionen. Das MDR-Fernsehen ist ja seit Jahren schon das erfolgreichste Regionalprogramm in der ARD, zuletzt 2021 mit 10,3 Prozent Marktanteil, und die Fiktion leistet dazu einen starken Beitrag.

Sie waren beim NDR bei vielen Projekten hands-on, wie man so schön sagt. Werden wir Sie auch beim MDR als Redakteurin im Einsatz erleben?

DANIELA MUSSGILLER: Ich habe aus meinen 20 Jahren Erfahrung beim NDR gelernt, dass Kreative in den Redaktionen dann am besten sind, wenn sie ganz nah an ihrem Produkt sein können und nicht ständig den Atem ihres Chefs oder ihrer Chefin im Nacken spüren. Deshalb habe ich mir vorgenommen, dass meine Redaktionsleiterinnen, Redakteurinnen und Redakteure ganz viel Freiraum für ihre Programme bekommen. Dafür möchte ich aber auch immer gut informiert sein. Hands-on bin ich gemeinsam mit Johanna Kraus in der Stoffakquise und der Beurteilung der Projekte. Das holt mich künstlerisch noch in meiner alten Welt ab. Ob ich selber noch hands-on an Projekten arbeite? Schau ma moi, dann seng mas scho!

Das Interview führte Frank Heine