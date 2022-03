UPDATE: Warner verschiebt Superheldenfilme

UPDATE: Warner Bros. hat jetzt auch die deutschen Starttermine für die in den USA vor einer Woche verschobenen Filme bekannt gegeben. So startet "DC League of Super Pets" in Deutschland am 28. Juli 2022, "Black Adam" wurde für den 20. Oktober neu terminiert. "Shazam! Fury of the Gods" bringt Warner auch noch 2022, am 15. Dezember, in die deutschen Kinos. Für 2023 neu terminiert wurden "Aquaman and the Lost Kingdom" (16. März), "The Flash" (22. Juni), "Meg 2" (3. August) und "Wonka" (14. Dezember).

Ursprüngliche Meldung vom 10. März: Corona-bedingte Produktionsverzögerungen haben auch Filme von Warner Bros hart getroffen, weshalb das Studio jetzt zahlreiche Filmstarts in den USA verschoben hat.

Die gute Nachricht zuerst: Das Sequel Shazam! Fury of the Gods" konnte bereits fertiggestellt werden und wurde von seinem ursprünglichen Starttermin am 2. Juni 2023 auf den 16. Dezember 2022 vorverlegt, wo es mit Avatar 2" allerdings starke Konkurrenz bekommt.

Das "Shazam!"-Sequel nimmt damit den Startplatz einer weiteren DC-Comic-Verfilmung, Aquaman and the Lost Kingdom", ein, die Warner von 16. Dezember 2022 auf 17. März 2023 verschoben hat. An diesem Tag hätte eigentlich Wonka", die Geschichte des jungen Willy Wonka, bevor er seine Schokoladenfabrik eröffnete, starten sollen. Den Kinderfilm hat Warner jetzt neu für den 15. Dezember 2023 terminiert. Erst am 23. Juni 2023 geht "The Flash" an den Start, der für den 4. November 2022 vorgesehen war.

Auch innerhalb des Jahres 2022 hat Warner Bros. noch einige Starttermine verschoben. So startet der Animationsfilm DC League of Super-Pets" nicht am 20. Mai, sondern am 29. Juli, den für diesen Termin vorgesehenen Black Adam" hat das Studio auf den 21. Oktober verschoben.

Neu in der US-Startliste von Warner ist das Sequel zum Tierhorror-Thriller Meg" am 4. August 2023.

Nachdem Warner Bros. seine Filme im vergangenen Jahr day-and-date im Kino und bei HBO Max ausgewertet hatte, gilt in diesem Jahr wieder ein 45-Tage-Fenster.

Informationen zu Verlegungen der entsprechenden Starttermine in Deutschland gibt es noch nicht.