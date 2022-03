Foto des Tages: Leonine Studios feiert Weltpremiere der Wiedemann & Berg-Produktion "JGA: Jasmin Gina Anna" in München

Kino

Gestern Abend feierte Leonine Studios die Weltpremiere der Wiedemann & Berg-Produktion "JGA: Jasmin Gina Anna" im Mathäser Filmpalast in München. Gastgeber Fred Kogel begrüßte zusammen mit den Produzenten Quirin Berg und Max Wiedemann am Roten Teppich die Darsteller*innen Luise Heyer, Taneshia Abt, Teresa Rizos, Dimitrij Schaad, Trystan Pütter, Axel Stein, Arnel Taci, Julia Hartmann sowie Regisseur und Drehbuchautor Alireza Golafshan. Die intelligente Komödie wurde von den Premierengästen begeistert aufgenommen. Man war sich einig, dass es nach "Wunderschön" der nächste deutsche Film ist, der Frauen aus der Seele spricht. Leonine Studios bringt den Film am 24. März in die Kinos. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Jasna Vavra (Leonine), Arnel Taci, Julia Hartmann, Luise Heyer, Teresa Rizos, Taneshia Abt, Alireza Golafshan, Quirin Berg, Axel Stein, Koproduzent Stefan Gärtner (SevenPictures), Dorothee Erpenstein (FFF Bayern), Max Wiedemann sowie Trystan Pütter und Dimitrij Schaad. Foto: Andreas Büttner/Leonine (PR-Veröffentlichung)